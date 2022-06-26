Глушаков: «Хорошо знаю Овечкина. Сказал ему: «Хватит народ веселить, ты чего творишь?»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за футбольный клуб «Динамо» в матче против «Амкала».
«Если человек талантливый, то он должен быть талантлив во всем. Я Сашу хорошо знаю и вчера ему тоже сказал: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?» Вчера переписывались с ним, посмеялись немного», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».
В субботу, 25 июня, Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).
36-летний спортсмен вывел динамовцев на матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут. Нападающий «Вашингтона» отметился забитым голом с передачи Федора Смолова. Сразу после этого игрока заменил Даниил Фомин.
Ранее Овечкин поблагодарил «Динамо» за то, что они осуществили его мечту сыграть за футбольный клуб.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -