Глушаков: «Хорошо знаю Овечкина. Сказал ему: «Хватит народ веселить, ты чего творишь?»

Глушаков рассказал, что написал Овечкину после матча с «Амкалом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за футбольный клуб «Динамо» в матче против «Амкала».

«Если человек талантливый, то он должен быть талантлив во всем. Я Сашу хорошо знаю и вчера ему тоже сказал: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?» Вчера переписывались с ним, посмеялись немного», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

В субботу, 25 июня, Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

36-летний спортсмен вывел динамовцев на матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут. Нападающий «Вашингтона» отметился забитым голом с передачи Федора Смолова. Сразу после этого игрока заменил Даниил Фомин.

Ранее Овечкин поблагодарил «Динамо» за то, что они осуществили его мечту сыграть за футбольный клуб.