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Колосков: «Если Хачатурянц уйдет, это будет серьезной потерей для РПЛ»

Колсоков считает уход Хачатурянца большой потерей для РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию «РБ Спорт» о том, что Ашот Хачатурянц может покинуть пост президента РПЛ 27 июня.

«Что касается оценки деятельности, не могу пока сказать ни хорошо, ни плохо — он слишком мало поработал в этой должности, чтобы давать какую-то оценку. Он ничего не провалил, справился со своей работой, но каких-то революционных, новых идей, с точки зрения повышенного финансирования, с точки зрения повышения конкурентоспособности клубов, с точки зрения их инфраструктуры, не было. Здесь, как всегда, есть что-то хорошее и что-то неудавшееся, поэтому оценки дать не могу, хоть хорошо его знаю и отношусь к нему с глубоким уважением», — сказал Колосков «СЭ».

Вячеслав Колосков с большим сожалением воспринял бы весть о том, что Ашот Хачатурянц уходит с поста президента РПЛ.

«Считаю, что уход Ашот Рафаиловича будет серьезной потерей для РПЛ, потому что у него высокий организаторский потенциал, у него сложились хорошие отношения с клубами и с руководимом российского футбола, его признают руководители на местах регионального уровня. Притом у него было очень много правильных инициатив в период подготовки к собранию, на котором он выдвигался в качестве президента РПЛ. Эти инициативы нужно реализовать, а для этого нужно время», — добавил Колосков.

РФС
Ашот Хачатурянц
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