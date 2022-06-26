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Мостовой — о возможном уходе Хачатурянца: «Никто не заметит его исчезновения»

Мостовой отреагировал на новость о возможном уходе Хачатурянца с поста президента РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию «РБ Спорт» о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

«Его приход и назначение — ни то, ни се. Его никто не знал. Жалко, что у нас так бывает, что приходят из ниоткуда, потом исчезают. На футбольных должностях мало футбольных людей. Никто не заметит его исчезновения», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца состоялось 22 ноября прошлого года.

Ашот Хачатурянц
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