Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию «РБ Спорт» о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

«Его приход и назначение — ни то, ни се. Его никто не знал. Жалко, что у нас так бывает, что приходят из ниоткуда, потом исчезают. На футбольных должностях мало футбольных людей. Никто не заметит его исчезновения», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца состоялось 22 ноября прошлого года.