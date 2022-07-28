Гулиев о боязни попасть в тюрьму после драки: «Переживал, что может повториться сценарий Кокорина и Мамаева»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев признался, что боялся попасть в тюрьму после драки с американцем Майклом Коу.

Весной 2019 года 25-летний россиянин подрался с переходившим дорогу пешеходом, после чего врачи диагностировали у Коу перелом костей носа. После инцидента стороны уладили конфликт, а пострадавший заявил, что не имеет претензий к полузащитнику.

— Какими были твои действия, когда понял, что об этой ситуации говорят из каждого утюга?

— Решил, что нужно публично признать вину. Я же и вправду был виноват. До сих пор не могу понять, как я вообще мог такое сотворить — злюсь сам на себя. Бывает, проезжаю тот перекресток и думаю: «Вот тупой! Как можно было такое исполнить?!» Тогда только утихла история с Кокориным и Мамаевым. Переживал, что сценарий может повториться, — приводит слова Гулиева Sport24.

— С тюрьмой?

— Да. В голове было все подряд — все, кроме хороших мыслей, — сказал он.

В прошедшем сезоне Гулиев принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.