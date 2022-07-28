Игорь Корнеев: «Малком почти ничего не показал в Лиге чемпионов. Трансфер себя не оправдал»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев по-прежнему считает покупку Малкома трансферной ошибкой.

— Вы как-то назвали трансфер Малкома ошибкой. Не поменяли своего мнения?

— Да, я остался при своих. Считаю, это слишком дорогой трансфер. И контракт, и зарплата Малкома себя не оправдали. Почему? На международном уровне бразилец практически ничего не показал, Футболисты за такие суммы (трансфер Малкома обошелся «Зениту» в 40 миллионов евро. — Прим. «СЭ») должны делать разницу в Лиге чемпионов! Тогда выход из группы или проход дальше приносит клубу очень серьезные деньги, траты отбиваются. Но мы этого не увидели. Так что в этом плане ожидания от Малкома, на мой взгляд, не оправдались.

«Зенит» купил Малкома в августе 2019 года за 45 миллионов евро. Этим летом клуб подписал новый контракт с игроком, рассчитанный до лета 2027 года.