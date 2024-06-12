Севикян о переходе в «Ференцварош»: «Нужно было быстро принять решение, так как из других команд был интерес»

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» рассказал подробности перехода в венгерскую команду.

«Первые контакты с «Ференцварошем» произошли после завершения осенней части сезона, но там не было никакой конкретики. Уже ближе к сборам появились детали, нужно было быстро принять решение, так как и из других команд был интерес. Была Франция, но до конкретного предложения не дошло из-за обстоятельств, которые от меня не зависели», — сказал Севикян «СЭ».

Севикян также рассказал о звонках из России.

«Были звонки, вопросы, некоторые клубы из России интересовались. Плюс общались с командами из Европы, но осуществить переход было сложно — пришлось бы ждать до конца трансферного окна, и не факт, что что-то бы получилось. Приняли решение о переходе в «Ференцварош» — клуб хорошего уровня», — добавил Севикян.

22-летний футболист выступал за «Пари НН» с июля 2022 по январь 2024 года, после чего перешел в «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро. За венгерский клуб Севикян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

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