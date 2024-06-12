Полузащитник «Локомотива» Карпукас сравнил Карпина и Галактионова

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас рассказал о различиях между тренерами команд.

«В чем отличие Карпина от Галактионова? Карпин говорит в более расслабленном тоне, в шуточной форме. Галактионов может высказаться очень жестко», — цитирует Карпукаса Metaratings.ru.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Под его руководством национальная команда одержала 11 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Михаил Галактинов является главным тренером «Локомотива» с 2022 года. В минувшем сезоне железнодорожники заняли 4-е место в турнирной таблице РПЛ.