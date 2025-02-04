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Полузащитник Ермаков рассказал, как идут сборы «Пари НН»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Пари НН» Никита Ермаков поделился впечатлениями от сборов команды и подготовки ко второй половине сезона РПЛ.

Зимние сборы нижегородцев проходят в Анталье (Турция) и завершатся 23 февраля. «Пари НН» набрал 16 очков за 18 матчей и занимают 12-е место в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ.

«У нас все идет хорошо. Рабочая атмосфера. Нагрузки, конечно, тяжелые. Но это сборы, по-другому быть просто не может. Режим такой, что свободного времени почти нет. Наш график: тренировки, восстановление, сон, правильное питание. Когда свободное время всё же есть, играем с Артёмом Чистяковым в теннис или плаваем. Иногда смотрим подкасты. Мне нравится подкаст Федора Смолова «Smol Talk», — цитирует Ермакова Legalbet.ru.

22-летний хавбек присоединился к нижегородцам в июле 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне Ермаков отметился 1 результативной передачей за 19 матчей во всех турнирах.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Никита Ермаков
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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