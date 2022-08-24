Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:39

Карцев отреагировал на информацию о разрыве сделки между «Динамо» и «Маккаби»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Эден Карцев отреагировал на информацию о разрыве сделки между «Динамо» и «Маккаби» по аренде.

Во вторник, 23 августа, клуб из Нетании объявил об отмене сделки и приказал 22-летнему израильтянину немедленно вернуться в расположение команды.

«Сделка в настоящее время сорвана с обеих сторон, — приводит слова Карцева Sport5. — «Динамо» пыталось перевести деньги, и они застряли в Европе. «Маккаби» дал им крайний срок, но они не соблюдали его, поэтому им сказали, что я не буду переезжать, и теперь я жду рейса, чтобы вернуться в Израиль. Это плохо, но, с другой стороны, я говорю спасибо. То, что должно быть моим, будет моим, а то, что нет, — нет«.

Полузащитник отметил, что несмотря на любовь к «Маккаби» разочарован разрывом сделки.

«Я рад, что вернулся в место, которое люблю, и к людям, которых люблю, я знаю, что сделаю все для них, а они для меня. Но, с другой стороны, это разочаровывает. Я уже был здесь, был частью команды, тренировался, и вдруг мне сообщают, что я должен вернуться. Но я всегда настроен позитивно, чтобы не сломаться. В любом случае, мое сердце принадлежит Нетании», — сказал он.

Также Карцев отметил, что московский клуб пытался сделать все, чтобы осуществить переход.

«Это был большой провал с российской стороны. Да, они пытаются сделать все, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться. Они пытаются найти финансовое решение, чтобы я остался. А тем временем в Нетании со мной уже говорят о том, что сделка для них сорвалась, и что я должен вернуться, тренироваться, работать так сильно, как я могу, не сдаваться и показывать всем, что они совершили ошибку. И, возможно, даже в январе получить лучшее предложение», — подытожил полузащитник.

12 августа «Динамо» объявило о переходе Карцева на правах аренды до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа. Однако позже в пресс-службе «Маккаби» сообщили, что полузащитник пока не подписал контракт с московским клубом.

В прошедшем сезоне израильтянин провел 24 матча за клуб из Нетании во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=64&docID=413052
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Эден Карцев
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушка Игнатьева похвасталась идеальной фигурой в черном купальнике
Моро перешел в «Болонью», «Зениту» нужен 19-летний вундеркинд Глух, а ЦСКА двухметровый бразилец. Главные трансферы и слухи РПЛ на 24 августа
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Петржела: «Федун ошибался, когда приглашал много тренеров в команду. Это ненормально!»
Клейменов рассказал о формировании совета директоров «Спартака»
Абаскаль попросил усиление для «Спартака»
Терюшков: «Если Юран возглавит топ-клуб России, то команда будет бороться за чемпионство»
В «Химках» ответили на вопрос о возможном увольнении Писарева с поста главного тренера
К работе в ЭСК приступил иностранец. Сколько экспертов теперь оценивают судейские решения?
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Ростов» — ЦСКА, «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Чернышов прокомментировал уход Федуна с поста президента «Спартака»
Абаскаль попросил усиление для «Спартака»
Терюшков: «Если Юран возглавит топ-клуб России, то команда будет бороться за чемпионство»
В «Химках» ответили на вопрос о возможном увольнении Писарева с поста главного тренера
Тарасов о результатах «Локомотива»: «Слежу за командой — больно и печально»
«Спартак» заморозил продление контракта Селихова и трансферы Горшкова и Ежова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клейменов рассказал о формировании совета директоров «Спартака»

Петржела: «Федун ошибался, когда приглашал много тренеров в команду. Это ненормально!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости