Карцев отреагировал на информацию о разрыве сделки между «Динамо» и «Маккаби»
Полузащитник Эден Карцев отреагировал на информацию о разрыве сделки между «Динамо» и «Маккаби» по аренде.
Во вторник, 23 августа, клуб из Нетании объявил об отмене сделки и приказал 22-летнему израильтянину немедленно вернуться в расположение команды.
«Сделка в настоящее время сорвана с обеих сторон, — приводит слова Карцева Sport5. — «Динамо» пыталось перевести деньги, и они застряли в Европе. «Маккаби» дал им крайний срок, но они не соблюдали его, поэтому им сказали, что я не буду переезжать, и теперь я жду рейса, чтобы вернуться в Израиль. Это плохо, но, с другой стороны, я говорю спасибо. То, что должно быть моим, будет моим, а то, что нет, — нет«.
Полузащитник отметил, что несмотря на любовь к «Маккаби» разочарован разрывом сделки.
«Я рад, что вернулся в место, которое люблю, и к людям, которых люблю, я знаю, что сделаю все для них, а они для меня. Но, с другой стороны, это разочаровывает. Я уже был здесь, был частью команды, тренировался, и вдруг мне сообщают, что я должен вернуться. Но я всегда настроен позитивно, чтобы не сломаться. В любом случае, мое сердце принадлежит Нетании», — сказал он.
Также Карцев отметил, что московский клуб пытался сделать все, чтобы осуществить переход.
«Это был большой провал с российской стороны. Да, они пытаются сделать все, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться. Они пытаются найти финансовое решение, чтобы я остался. А тем временем в Нетании со мной уже говорят о том, что сделка для них сорвалась, и что я должен вернуться, тренироваться, работать так сильно, как я могу, не сдаваться и показывать всем, что они совершили ошибку. И, возможно, даже в январе получить лучшее предложение», — подытожил полузащитник.
12 августа «Динамо» объявило о переходе Карцева на правах аренды до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа. Однако позже в пресс-службе «Маккаби» сообщили, что полузащитник пока не подписал контракт с московским клубом.
В прошедшем сезоне израильтянин провел 24 матча за клуб из Нетании во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
5
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
6
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|
7
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|
8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
|Кр. Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|- : -
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|5
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0