Карцев отреагировал на информацию о разрыве сделки между «Динамо» и «Маккаби»

Полузащитник Эден Карцев отреагировал на информацию о разрыве сделки между «Динамо» и «Маккаби» по аренде.

Во вторник, 23 августа, клуб из Нетании объявил об отмене сделки и приказал 22-летнему израильтянину немедленно вернуться в расположение команды.

«Сделка в настоящее время сорвана с обеих сторон, — приводит слова Карцева Sport5. — «Динамо» пыталось перевести деньги, и они застряли в Европе. «Маккаби» дал им крайний срок, но они не соблюдали его, поэтому им сказали, что я не буду переезжать, и теперь я жду рейса, чтобы вернуться в Израиль. Это плохо, но, с другой стороны, я говорю спасибо. То, что должно быть моим, будет моим, а то, что нет, — нет«.

Полузащитник отметил, что несмотря на любовь к «Маккаби» разочарован разрывом сделки.

«Я рад, что вернулся в место, которое люблю, и к людям, которых люблю, я знаю, что сделаю все для них, а они для меня. Но, с другой стороны, это разочаровывает. Я уже был здесь, был частью команды, тренировался, и вдруг мне сообщают, что я должен вернуться. Но я всегда настроен позитивно, чтобы не сломаться. В любом случае, мое сердце принадлежит Нетании», — сказал он.

Также Карцев отметил, что московский клуб пытался сделать все, чтобы осуществить переход.

«Это был большой провал с российской стороны. Да, они пытаются сделать все, чтобы осуществить переход, они не хотят сдаваться. Они пытаются найти финансовое решение, чтобы я остался. А тем временем в Нетании со мной уже говорят о том, что сделка для них сорвалась, и что я должен вернуться, тренироваться, работать так сильно, как я могу, не сдаваться и показывать всем, что они совершили ошибку. И, возможно, даже в январе получить лучшее предложение», — подытожил полузащитник.

12 августа «Динамо» объявило о переходе Карцева на правах аренды до конца сезона-2022/23 с опцией выкупа. Однако позже в пресс-службе «Маккаби» сообщили, что полузащитник пока не подписал контракт с московским клубом.

В прошедшем сезоне израильтянин провел 24 матча за клуб из Нетании во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.