Вингер «Спартака» Дмитриев рассказал об эмоциях от первого гола в РПЛ в ворота ЦСКА

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал о первом голе в РПЛ за «Крылья Советов» в ворота ЦСКА.

«Забить первый гол в РПЛ, да еще такому вратарю, как Игорь Акинфеев... Конечно, была радость, но мысли были о другом. У нас было не очень хорошее положение команды, плюс мы проиграли тот матч, поэтому огромных эмоций не было», — сказал Дмитриев в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

Дмитриев является воспитанником «Зенита». Он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Урала». В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 9 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи.