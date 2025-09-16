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Вингер «Спартака» Дмитриев рассказал об эмоциях от первого гола в РПЛ в ворота ЦСКА

Сергей Разин
корреспондент

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал о первом голе в РПЛ за «Крылья Советов» в ворота ЦСКА.

«Забить первый гол в РПЛ, да еще такому вратарю, как Игорь Акинфеев... Конечно, была радость, но мысли были о другом. У нас было не очень хорошее положение команды, плюс мы проиграли тот матч, поэтому огромных эмоций не было», — сказал Дмитриев в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

Дмитриев является воспитанником «Зенита». Он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Урала». В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 9 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи.

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Игорь Акинфеев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Дмитриев (Спартак)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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