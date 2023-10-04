Чавес рассказал, как принимал решение о переезде в Россию: «Я узнал, что Москва красивый и безопасный город»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» рассказал о том, как решился на переезд в Россию.

«Я советовался с некоторыми игроками, которые здесь выступают. Например, Бальбуэна очень хорошо отзывался о стране. Общался с Марцелом Личкой. Плюс в сборной Мексики есть тренер, который много лет прожил в России. Спрашивал мнения тех, у кого здесь есть родственники или друзья. И все как один уверяли, что никаких проблем не будет. Я узнал про то, что Москва — очень красивый и безопасный город, а единственная трудность — уход некоторых брендов. Поэтому когда я принимал решение, меня ничего не смущало — я спокойно ехал в Россию», — сказал Чавес «СЭ».

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.