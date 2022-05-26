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Сегодня, 13:45

Нападающий Онугха уйдет из «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», нападающий Герман Онугха покинет «Рубин». Казанцы не будут выкупать форварда у «Вайле».

Из датского клуба Онугха переходил в Казань на правах аренды с правом выкупа. Но «Рубин» решил не пользоваться этой опцией и расстанется с форвардом.

Онугха в прошедшем сезоне забил два гола в 23 матчах РПЛ.

«Рубин» по итогам сезона вылетел в ФНЛ.

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ФК Рубин (Казань)
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Матео Кассьерра

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П
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Далер Кузяев

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Зенит

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Краснодар

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