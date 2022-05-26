Нападающий Онугха уйдет из «Рубина»

По информации «СЭ», нападающий Герман Онугха покинет «Рубин». Казанцы не будут выкупать форварда у «Вайле».

Из датского клуба Онугха переходил в Казань на правах аренды с правом выкупа. Но «Рубин» решил не пользоваться этой опцией и расстанется с форвардом.

Онугха в прошедшем сезоне забил два гола в 23 матчах РПЛ.

«Рубин» по итогам сезона вылетел в ФНЛ.