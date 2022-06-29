Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов рассказал, чему научился у Валерия Карпина в «Ростове»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал, что многому научился у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

— Многие замечают, что ты в целом стал сильнее и взрослее за последние годы. Например, Бабаян отмечал, что ты стал в армейском клубе взрослым мужчиной. Ты сам чувствуешь в себе эти изменения?

— Да, с каждым годом я себя чувствую увереннее и сильнее. С Бабаяном я работал лет в 19 в Казахстане, а потом попал к Карпину. Два года с ним — настоящая школа жизни. Многое повидал и многому научился у него за это время. Потом появился в моей жизни ЦСКА, и сегодня я чувствую себя мудрее и опытнее. Мне уже 24 года, точно не считаю себя молодым. Сейчас ощущаю себя мужчиной, а не пацаном, каким был, когда уезжал из Казахстана, — цитирует игрока Metaratings.ru.

Зайнутдинов выступал за «Ростов» с 2019 по 2020 гг., после чего перебрался в ЦСКА.