Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов рассказал, чему научился у Валерия Карпина в «Ростове»
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал, что многому научился у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
— Многие замечают, что ты в целом стал сильнее и взрослее за последние годы. Например, Бабаян отмечал, что ты стал в армейском клубе взрослым мужчиной. Ты сам чувствуешь в себе эти изменения?
— Да, с каждым годом я себя чувствую увереннее и сильнее. С Бабаяном я работал лет в 19 в Казахстане, а потом попал к Карпину. Два года с ним — настоящая школа жизни. Многое повидал и многому научился у него за это время. Потом появился в моей жизни ЦСКА, и сегодня я чувствую себя мудрее и опытнее. Мне уже 24 года, точно не считаю себя молодым. Сейчас ощущаю себя мужчиной, а не пацаном, каким был, когда уезжал из Казахстана, — цитирует игрока Metaratings.ru.
Зайнутдинов выступал за «Ростов» с 2019 по 2020 гг., после чего перебрался в ЦСКА.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
|Кр. Советов
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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