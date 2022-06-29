Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:26

Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов рассказал, чему научился у Валерия Карпина в «Ростове»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов рассказал, что многому научился у главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

— Многие замечают, что ты в целом стал сильнее и взрослее за последние годы. Например, Бабаян отмечал, что ты стал в армейском клубе взрослым мужчиной. Ты сам чувствуешь в себе эти изменения?

— Да, с каждым годом я себя чувствую увереннее и сильнее. С Бабаяном я работал лет в 19 в Казахстане, а потом попал к Карпину. Два года с ним — настоящая школа жизни. Многое повидал и многому научился у него за это время. Потом появился в моей жизни ЦСКА, и сегодня я чувствую себя мудрее и опытнее. Мне уже 24 года, точно не считаю себя молодым. Сейчас ощущаю себя мужчиной, а не пацаном, каким был, когда уезжал из Казахстана, — цитирует игрока Metaratings.ru.

Зайнутдинов выступал за «Ростов» с 2019 по 2020 гг., после чего перебрался в ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/zaynutdinov-dva-goda-s-karpinym-nastoyashchaya-shkola-zhizni-mnogoe-povidal-i-mnogomu-nauchilsya-u-n-1300888/
Бактиер Зайнутдинов
Валерий Карпин
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристки Тутберидзе поддержат ЦСКА в матче с «Зенитом»

Кечинов прокомментировал переход Оганесяна из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости