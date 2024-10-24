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Сегодня, 11:00

Пьянич об инвестициях в недвижимость: «У меня 50 апартаментов и 10 домов»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» рассказал о своих инвестициях.

— Ты много тратишь? Роскошные дома, одежда, спорткары — это про тебя?

— Смотрите, я начал профессиональную карьеру в 17 лет — и с этого же момента стал инвестировать. Мне нравится заниматься недвижимостью. Я покупаю дома, апартаменты и так далее. У меня есть имущество по всему миру. Это действительно важно, потому что профессиональная карьера очень коротка.

Конечно, каждому хочется жить роскошно: купить красивую машину или что-то в этом духе. Но могу сказать, особенно молодым ребятам, что карьера футболиста быстро подходит к концу. Поэтому нужно понимать, на что ты тратишь средства. Нам, футболистам, повезло много зарабатывать. Но если ты не заботишься о накоплениях, то после завершения карьеры можно остаться ни с чем. Есть много таких примеров. Так что я рано начал инвестировать. Можно сказать, это мое увлечение. Этим я могу заниматься и после окончания карьеры.

— Сколько всего у тебя объектов недвижимости?

— Где-то 40-50 апартаментов и 10 домов.

— Вау!

— Опять же, я занимался этим на протяжении всей профессиональной карьеры. Так что я рад, что после завершения смогу позаботиться о родителях, братьях, сестрах и людях из моего окружения.

Обожаю инвестировать, чтобы получать прибыль и помогать семье. Но все это стало возможным только благодаря моим родителям. Они воспитали меня и помогали на начальном этапе. Мне с ними повезло, — сказал Пьянич «СЭ».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ».

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
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Дзагоев пройдет стажировку в ЦСКА при обучении на тренера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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