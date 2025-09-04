Источник: утвержден план ужесточения лимита в РПЛ — 11 легионеров в заявке и 6 на поле с сезона-2026/27

Журналист Иван Карпов сообщил об утверждении плана ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

По информации источника, лимит будет ужесточаться поэтапно: 11 легионеров в заявке/6 на поле с сезона-2026/27, 10/6 — с сезона-2027/28 и 10/5 — с начала сезона-2028/29.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.