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Источник: утвержден план ужесточения лимита в РПЛ — 11 легионеров в заявке и 6 на поле с сезона-2026/27

Игнат Заздравин
Корреспондент

Журналист Иван Карпов сообщил об утверждении плана ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

По информации источника, лимит будет ужесточаться поэтапно: 11 легионеров в заявке/6 на поле с сезона-2026/27, 10/6 — с сезона-2027/28 и 10/5 — с начала сезона-2028/29.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Маркиньос, Сергей Карасев и&nbsp;Срджан Бабич в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo; (0:3).Жесткий лимит, потолок зарплат, единый оператор судейства. Какие реформы висят над российским футболом

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

Источник: https://t.me/karpinside/36902
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Пальцев с большой долей вероятности перейдет в «Краснодар», несмотря на ужесточение лимита на легионеров

Полузащитник ЦСКА Глебов заявил, что хочет повторить скоростной рекорд Бэйла
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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