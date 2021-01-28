Деспотович: «Самое важное для меня, чтобы «Рубин» попал в еврокубки»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал целях команды на ближайшее время.

«Надо команде показать хороший результат, но если ты будешь думать только о себе, то не получится ничего ни у тебя, ни у команды. Так что мне самое важное, чтобы команда хорошо играла, выигрывала и попала в Европу. Не попадем — будем смотреть и делать выводы», — цитирует Деспотовича официальный сайт «Рубина».

После 19 туров РПЛ «Рубин» занимает 9-е место, набрав 28 очков. 28-летний серб в этом сезоне провел 15 матчей, забив 7 голов и сделав 2 результативные передачи.