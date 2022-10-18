Орлов назвал защитника «Спартака» Мевлю слишком мягким в игре

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника «Спартака» Михи Мевли.

«Чернов сильнее Мевли? Мне трудно говорить про уровень Чернова — я его не знаю. Но то, что Мевля не лучший защитник для «Спартака» я сказал в первую же минуту, как услышал об этом трансфере. Он же играл в «Зените», а потом в «Сочи». Я видел его много раз. У него нет стартовой скорости. У него нет ярко выраженных качеств бойца, которыми должен обладать центральный защитник.

Он интеллигентен. В жизни он ходит в очках и похож на кого-то учителя. Интеллигентность — хорошее качество для жизни. Но он такой же мягкий и в игре, к сожалению. А футбол, судя по действиям Соболева, любит наглых. Но в пределах правил», — приводит Sport24 слова Орлова.

Мевля перешел в «Спартак» в начале сентября нынешнего года. 32-летний словенец принял участие в 6 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.