Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:27

Орлов назвал защитника «Спартака» Мевлю слишком мягким в игре

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника «Спартака» Михи Мевли.

«Чернов сильнее Мевли? Мне трудно говорить про уровень Чернова — я его не знаю. Но то, что Мевля не лучший защитник для «Спартака» я сказал в первую же минуту, как услышал об этом трансфере. Он же играл в «Зените», а потом в «Сочи». Я видел его много раз. У него нет стартовой скорости. У него нет ярко выраженных качеств бойца, которыми должен обладать центральный защитник.
Он интеллигентен. В жизни он ходит в очках и похож на кого-то учителя. Интеллигентность — хорошее качество для жизни. Но он такой же мягкий и в игре, к сожалению. А футбол, судя по действиям Соболева, любит наглых. Но в пределах правил», — приводит Sport24 слова Орлова.

Мевля перешел в «Спартак» в начале сентября нынешнего года. 32-летний словенец принял участие в 6 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-18-orlov-mevlya-intelligenten-v-zhizni-khodit-v-ochkakh-i-pokhozh-na-uchitelya-no-on-takoyzhe-myagkiy-v-igre
Миха Мевля
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
«Вся моя жизнь — боль». Наш лыжник уехал из России и, похоже, получил украинское гражданство
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бальде: «Получили документы мотивировочной части отстранения. Планируем ждать конца дисквалификации»

Полузащитник «Ахмата» Садулаев: «Европа? Мечтаю играть и побеждать с «Ахматом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости