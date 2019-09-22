«Полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков и хейтеров». Крик души Заболотного

В матче 10-го тура чемпионата России «Сочи» одолел «Динамо» со счетом 3:2. Первый гол в этой встрече забил нападающий сочинцев Антон Заболотный.

После игры он разместил эмоциональный пост в Instagram.

— Крик души : я полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов и я хочу Вам сказать что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе , тренируюсь, работаю, отдаюсь на все 100 на сколько могу! Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я за справедливость ! Все что писали про мой переход в «Сочи» было ложью , не знаю кому это было интересно , но это факт ! Я рад тому что я здесь , что я играю , для меня это самое главное ! Всем добра, — написал Заболотный.

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