Полиция не допустила баннеры фанатов «Динамо» на матч со «Спартаком»

Полицейские не разрешили фанатам «Динамо» пронести на трибуны баннеры на матч 20-го тура РПЛ против «Спартака». Instagram болельщиков бело-голубых dynasty_dynamo утверждает, что предварительные договоренности с сотрудниками правопорядка были.

«Сегодня, за два часа до матча, подготовленный нами перфоманс не был допущен на трибуну сотрудниками внутренних органов. Предварительные договоренности с клубом, не принесли для нас положительного результата», — говорится в сообщении болельщиков.