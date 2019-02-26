17:42 | Футбол — РПЛ

Поле "Казань-Арены" было допушено к проведению матчей чемпионата России

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РПЛ допустила поле "Казань-Арены" к проведению матчей чемпионата России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Комиссия посетила стадион и допустила поле до проведения матчей, - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ. 

Ближайший матч чемпионата России на казанской арене пройдет в субботу, 2 марта. В рамках 18-го тура РПЛ "Рубин" примет "Ахмат". Через несколько дней, 6 марта, на этом же стадионе состоится ответная игра 1/4 финала Кубка России "Рубин" - "Локомотив".

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6161006

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