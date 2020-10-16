Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил трансферную кампанию команды в нынешнем сезоне.

— Как оцените трансферную кампанию «Спартака»? 18 октября окно закрывается. Входит ли в ваши планы Михаил Игнатов? Он хотел бы остаться в «Спартаке», но есть варианты аренды.

— Мы искали игрока на позицию крайнего полузащитника. И рад, что Мозес будет с нами. Нам еще предстоит выяснить его физическое состояние. Пока еще рано анализировать трансферную компанию. Чемпионат в разгаре. А оценку надо давать в конце игрового периода. У нас была хорошая трансферная политика.

Касаемо Игнатова, мы говорим со всеми игроками. Это талантливый футболист, но на его позиции есть Кокорин, Умяров, Бакаев, Крал. При такой конкуренции непросто молодому игроку заиграть в «Спартаке». Я удивлен, что Михаил не желает переходить в другой клуб, потому что играть в клубе РПЛ лучше, чем в «Спартаке-2» в ФНЛ. Нужен игровой опыт, чтобы лучше раскрыть свой потенциал. (Елена Григорьевская)