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«Пока не могу назвать ее хорошей». Хавбек «Локомотива» Крыховяк высказался о ситуации с коронавирусом в Москве

3 июля 2020, 18:10
Гжегож Крыховяк. Фото ФК «Локомотив».
Гжегож Крыховяк. Фото ФК «Локомотив».
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк оценил эпидемиологическую обстановку в Москве, которая столкнулась с эпидемией коронавируса.

— Команда закрылась на базе в Баковке. Почему приняли такое решение?

— Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, но я пока не могу назвать ее хорошей. Поэтому до конца сезона мы будем жить на базе, — приводит слова игрока официальный сайт «Локо».

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22334

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