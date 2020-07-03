«Пока не могу назвать ее хорошей». Хавбек «Локомотива» Крыховяк высказался о ситуации с коронавирусом в Москве

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк оценил эпидемиологическую обстановку в Москве, которая столкнулась с эпидемией коронавируса.

— Команда закрылась на базе в Баковке. Почему приняли такое решение?

— Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, но я пока не могу назвать ее хорошей. Поэтому до конца сезона мы будем жить на базе, — приводит слова игрока официальный сайт «Локо».