Погребняк заявил, что не думает о возвращении в профессиональный футбол

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Павел Погребняк рассказал, что в 40 лет он готов играть только в турнирах среди ветеранов.

«Нет, возвращаться не думал, да и Артем чуть помладше. РПЛ уже не для меня. «Лига легенд» — вот это мой турнир, — приводит слова Погребняка Metaratings.ru.

Погребняк завершил карьеру в 2021 году в 37 лет. Последним его клубом был екатеринбургский «Урал».