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Погребняк стал лучшим игроком «Урала» в ноябре-декабре

10:20
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк признан лучшим игроком команды в ноябре и декабре по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.

36-летний форвард провел пять матчей в последние два месяца года и отметился дублем в ворота «Крыльев Советов» (3:2). Погребняк всего на один балл опередил Ярослава Годзюра. Третье место занял Денис Кулаков.

В текущем сезоне на счету Погребняка 10 матчей РПЛ и два гола.

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