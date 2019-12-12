Погребняк стал лучшим игроком «Урала» в ноябре-декабре
10:20
Нападающий «Урала» Павел Погребняк признан лучшим игроком команды в ноябре и декабре по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.
36-летний форвард провел пять матчей в последние два месяца года и отметился дублем в ворота «Крыльев Советов» (3:2). Погребняк всего на один балл опередил Ярослава Годзюра. Третье место занял Денис Кулаков.
В текущем сезоне на счету Погребняка 10 матчей РПЛ и два гола.
? Павел Погребняк — лучший футболист «Урала» в ноябрьских и декабрьских матчах— ФК Урал (@FCURAL) December 12, 2019
? Болельщики провели очередное голосование. Павел Погребняк всего на один балл опередил Ярослава Годзюра. Третье место занял Денис Кулаков.
? Все результаты: https://t.co/DCYfPhNGaG pic.twitter.com/sjUWSUTdpd
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