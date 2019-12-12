Погребняк стал лучшим игроком «Урала» в ноябре-декабре

Нападающий «Урала» Павел Погребняк признан лучшим игроком команды в ноябре и декабре по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте клуба.

36-летний форвард провел пять матчей в последние два месяца года и отметился дублем в ворота «Крыльев Советов» (3:2). Погребняк всего на один балл опередил Ярослава Годзюра. Третье место занял Денис Кулаков.

В текущем сезоне на счету Погребняка 10 матчей РПЛ и два гола.