Погребняк рассказал, как отправил немца в нокаут

Нападающий «Урала» Павел Погребняк в преддверии матча чемпионата России с «Зенитом» рассказал про инцидент, произошедший с ним в Германии.

— Серьезный этап твоей карьеры — выступление в «Штутгарте». Как тебе дался немецкий язык?

— Немецкий язык — это один из самых сложных языков, который мне пришлось изучить. Я его выучил достаточно хорошо, но, естественно, сейчас уже все забыл, могу сказать обычные фразы.

— Ты учил язык с репетитором?

— Да, клуб на год оплачивал услуги репетитора. Если за год не успеваешь выучить, то платишь за свой счет. Без знаний языка там делать нечего.

— Расскажи историю, которая произошла с тобой на улице в Германии?

— Была история, после которой попал в полицию. Однажды гулял с женой по парку. Жена была беременна. Неожиданно на нее с высокой скоростью наехал велосипедист. По-моему, он сделал это даже специально. Что в такой ситуации может сделать русский человек? Я положил его нокаутом. Приехала полиция, начала фотографировать мои кулаки. Я только приехал в Германию. Мне кажется, руководство клуба с ума сошло, подумало: «Кого мы взяли?». В итоге, велосипедист захотел 200 000 евро за моральный ущерб. Но адвокат сработал отлично, я лишь перечислил 2 000 евро в детский дом. Хорошо, что вокруг было много свидетелей, которые видели, как человек на бешеной скорости врезался в мою жену.

— Общественность, думаю, была на твоей стороне.

— Да, но надо понимать, что в Германии нельзя драться, нельзя руки распускать даже в таких случаях. За это очень жестоко наказывают.