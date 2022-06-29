Погребняк: «Для Дзюбы трансфер в «Галатасарай» — это однозначный шаг вперед»
Экс-форвард сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный трансфер Артема Дзюбы в «Галатасарай».
«Сейчас выбирать не приходится, по-моему. Для Дзюбы трансфер в «Галатасарай» — это однозначный шаг вперед. Хороший вариант прям. Соответствует ли Артем уровню чемпионата Турции сейчас? Если зовут и есть возможность поехать попробовать себя в Европе, надо ехать, даже не задумываясь. Никогда не поздно это сделать», — сказал Погребняк «СЭ».
33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.
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|Зенит
|0
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|0
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|0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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