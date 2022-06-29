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Погребняк: «Для Дзюбы трансфер в «Галатасарай» — это однозначный шаг вперед»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный трансфер Артема Дзюбы в «Галатасарай».

«Сейчас выбирать не приходится, по-моему. Для Дзюбы трансфер в «Галатасарай» — это однозначный шаг вперед. Хороший вариант прям. Соответствует ли Артем уровню чемпионата Турции сейчас? Если зовут и есть возможность поехать попробовать себя в Европе, надо ехать, даже не задумываясь. Никогда не поздно это сделать», — сказал Погребняк «СЭ».

33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.

Магомед Оздоев и&nbsp;Артем Дзюба. «Галатасарай» интересуется Дзюбой и Оздоевым
Артем Дзюба
Павел Погребняк
РПЛ
ФК Галатасарай
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