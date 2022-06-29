«Галатасарай» интересуется Дзюбой и Оздоевым

Представитель Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал «СЭ» об интересе «Галатасарая» к двум бывшим футболистам «Зенита».

«Оздоев и Дзюба отдыхали в Турции. Они входят в списки интересов «Галатасарая». Но это не означает, что они точно туда перейдут. Удивлен, что на Дзюбу нет ни одного предложения из российских клубов», — сказал Гаргаев «СЭ».

33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.