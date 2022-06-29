«Галатасарай» интересуется Дзюбой и Оздоевым
Представитель Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал «СЭ» об интересе «Галатасарая» к двум бывшим футболистам «Зенита».
«Оздоев и Дзюба отдыхали в Турции. Они входят в списки интересов «Галатасарая». Но это не означает, что они точно туда перейдут. Удивлен, что на Дзюбу нет ни одного предложения из российских клубов», — сказал Гаргаев «СЭ».
33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.
Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.
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12
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|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
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15
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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