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Сегодня, 10:32

«Галатасарай» интересуется Дзюбой и Оздоевым

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Магомед Оздоев и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Представитель Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал «СЭ» об интересе «Галатасарая» к двум бывшим футболистам «Зенита».

«Оздоев и Дзюба отдыхали в Турции. Они входят в списки интересов «Галатасарая». Но это не означает, что они точно туда перейдут. Удивлен, что на Дзюбу нет ни одного предложения из российских клубов», — сказал Гаргаев «СЭ».

33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.
Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

Артем Дзюба
Магомед Оздоев
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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