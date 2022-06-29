Мостовой считает, что Дзюбе будет сложно проявить себя в турецком чемпионате

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный трансфер российского нападающего Артема Дзюбы в «Галатасарай».

«Думаю, что Артем не останется без команды. Турция — хороший вариант. Там хороший футбол с множеством сильных команд. Сможет ли он там себя проявить? Конечно, это трудно. Он в 33 года первый раз поедет за границу. Это не так-то просто. Если Артем не уедет за границу, то он спокойно может подписать контракт с командой из первой пятерки РПЛ», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.