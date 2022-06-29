Мостовой считает, что Дзюбе будет сложно проявить себя в турецком чемпионате
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможный трансфер российского нападающего Артема Дзюбы в «Галатасарай».
«Думаю, что Артем не останется без команды. Турция — хороший вариант. Там хороший футбол с множеством сильных команд. Сможет ли он там себя проявить? Конечно, это трудно. Он в 33 года первый раз поедет за границу. Это не так-то просто. Если Артем не уедет за границу, то он спокойно может подписать контракт с командой из первой пятерки РПЛ», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
33-летний нападающий Дзюба покинул «Зенит» в конце мая 2022 года. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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