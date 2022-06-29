Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:50

Ашот Хачатурянц покинул исполком РФС по собственному желанию

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц покинул исполком Российского футбольного союза по собственному желанию, сообщает официальный сайт РФС.

Также Хачатурянц перестал быть членом бюро исполкома. Выборы в исполком РФС на освободившееся место состоятся на ближайшей конференции РФС.

Хачатурянц входил в состав исполкома с 4 февраля 2021 года.

Ранее, 27 июня, Хачатурянц объявил о своем уходе с поста президента РПЛ. Исполняющим обязанности главы премьер-лиги стал Александр Алаев.

Ашот Хачатурянц. Чем Хачатурянц запомнился в РПЛ: принес топ-контракты, якобы обещал мораторий на вылет, ругался с Матюниным

Источник: https://rfs.ru/news/216210
Футбол
РФС
Ашот Хачатурянц
9
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Зенит» официально отпустил Алберто в аренду в обмен на двух игроков «Коринтианс»
Отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к Денису
«Динамо» не ведет переговоров с Черышевым
«Спартак» — «Балтика»: прогноз на товарищеский матч 29 июня 2022 года
Оздоев получил предложения от «Аль-Иттифака» и «Дамака»
Радченко считает, что у Дзюбы и Оздоева не будет проблем с адаптацией в «Галатасарае»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газинский сообщил, что через два дня подпишет контракт с новым клубом

Погребняк: «Для Дзюбы трансфер в «Галатасарай» — это однозначный шаг вперед»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости