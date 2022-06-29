Ашот Хачатурянц покинул исполком РФС по собственному желанию
Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц покинул исполком Российского футбольного союза по собственному желанию, сообщает официальный сайт РФС.
Также Хачатурянц перестал быть членом бюро исполкома. Выборы в исполком РФС на освободившееся место состоятся на ближайшей конференции РФС.
Хачатурянц входил в состав исполкома с 4 февраля 2021 года.
Ранее, 27 июня, Хачатурянц объявил о своем уходе с поста президента РПЛ. Исполняющим обязанности главы премьер-лиги стал Александр Алаев.
Источник: https://rfs.ru/news/216210
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