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Сегодня, 11:38

Ненахов считает, что Батракову не грозит звездная болезнь

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил вероятность, что у его одноклубника Алексея Батракова возникнет звездная болезнь.

«Это точно не про Лешу. Думаю, он сильно устал, потому что игра была тяжелая, вот и не вышел поговорить. А так у нас есть Баринов, другие ребята старшего возраста. Мы ему помогаем, в том числе, чтобы у него не было звездной болезни», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 5 матчей, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Зенит – Динамо
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Оренбург – Акрон
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