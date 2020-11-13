Форвард «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, как перешел из «Зенита» в «Штутгарт».

«Я мечтал уехать в Европу, и, возможно, если бы продлил контракт с «Зенитом», никогда не достиг бы своей мечты, то есть оказался бы точно в таком же положении, как сейчас Дзюба. По финансам я не рисковал, поскольку шел на повышение, в футбольном плане тоже выигрывал, так что решение было абсолютно оправданным. Повторюсь, я мог остаться в «Зените» и принципиально не возражал против продолжения карьеры в Петербурге, где, глядишь, стал бы трех-, четырехкратным чемпионом России. Зато никогда бы не поиграл в лучших лигах Европы — согласитесь, так себе альтернатива. Поэтому я выбрал такой путь и нисколько о нем не жалею», — приводит слова Погребняка «Петербургский дневник».