Погребняк — о победе Аршавина в голосовании за лучшего футболиста России XXI века: «Еще долго будем вспоминать его покер на «Энфилде»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» прокомментировал первое место Андрея Аршавина в голосовании за лучшего футболиста России XXI века.

«Все правильно. Мы еще долго будем вспоминать его покер на «Энфилде», прекрасное выступление на Евро-2008 и первое чемпионство с «Зенитом» в 2007-м, но тут не без моей помощи, конечно (смеется). Хочу поздравить Андрея Сергеевича с заслуженным званием лучшего футболиста России XXI века», — сказал Погребняк «СЭ».

«СЭ» провел большое голосование, в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ, чтобы ответить на вопрос, кто лучший футболист России в этом столетии. Победителем опроса стал Аршавин.

Руслан Ботвенко