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Сегодня, 11:30

Ряшенцев — о Селихове и Максименко: «Если на ленточке по-прежнему хороши, то от их игры ногами волосы дыбом»

Александр Кружков
Обозреватель
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Поэт, сценарист, автор легендарных кинохитов «Пора-пора-порадуемся», «Ланфрен-ланфра», «Не вешать нос, гардемарины!» и болельщик «Спартака» с 85-летним (!) стажем Юрий Ряшенцев в интервью «СЭ» оценил готовность красно-белых ко второй половине сезона.

— 2 марта «Спартак» проведет первый официальный матч в этом году — с «Зенитом». Тревожно?

— А когда было иначе? За «Спартак» всегда неспокойно. Из года в год ждешь, что придет тренер, который снимет эти тревоги. Но пока ничего не меняется. Сплошная нервотрепка!

Победой на турнире в Эмиратах и разгромом «Кайрата» я не обольщаюсь. Во-первых, еще свежи в памяти 0:3 с «Ростовом». Во-вторых, команда из Казахстана очень слабая, сзади вообще проходной двор.

Кстати, в среду в прямом эфире сначала посмотрел матч хоккейного «Спартака» с «Северсталью», а уж потом в записи включил футбол. Не зная результата!

Стартовый отрезок удручил. Я не о спартаковской атаке, а о защитниках, которые никуда не успевали. Единственное светлое пятно — Зобнин, вышедший на правом фланге обороны. Рад, что Абаскаль нашел ему место на поле. Уверен, на этой позиции Рома будет полезен, а в опорной зоне пусть играют Литвинов и Пруцев. Оба подвижные, креативные, пасуют только вперед.

Ну а с «Кайратом» спартаковцы в какой-то момент опомнились, добавили скоростей и смяли противника, забили шесть мячей. Могли даже больше наколотить. Но в РПЛ таких вольностей Соболеву, Зиньковскому и Промесу ждать точно не стоит. Еще меня настораживают вратари.

— Не вас одного.

— Недавно казалось, что у «Спартака» два равноценных голкипера — Селихов и Максименко. Оба надежные, спасающие. Но если на ленточке по-прежнему хороши, то от их игры ногами волосы дыбом.

Что за маниакальное желание устроить перепасовку с защитником, подпустив очень близко соперника? Зачем так рисковать? Это ж каждый раз как пилой по нервам! В итоге все оборачивается конфузом. В матче с «Зенитом» Селихов сделал подарок Клаудиньо. Теперь с «Ростовом» Максименко начудил. Если ребята не сделают выводов, скоро в клубе будет новый вратарь.

Квинси Промес. «Пока приговор не вступил в силу, буду считать Промеса невиновным». Автор кинохитов болеет за «Спартак» уже 85 лет

Александр Максименко
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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