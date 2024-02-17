Ряшенцев — о Селихове и Максименко: «Если на ленточке по-прежнему хороши, то от их игры ногами волосы дыбом»
Поэт, сценарист, автор легендарных кинохитов «Пора-пора-порадуемся», «Ланфрен-ланфра», «Не вешать нос, гардемарины!» и болельщик «Спартака» с 85-летним (!) стажем Юрий Ряшенцев в интервью «СЭ» оценил готовность красно-белых ко второй половине сезона.
— 2 марта «Спартак» проведет первый официальный матч в этом году — с «Зенитом». Тревожно?
— А когда было иначе? За «Спартак» всегда неспокойно. Из года в год ждешь, что придет тренер, который снимет эти тревоги. Но пока ничего не меняется. Сплошная нервотрепка!
Победой на турнире в Эмиратах и разгромом «Кайрата» я не обольщаюсь. Во-первых, еще свежи в памяти 0:3 с «Ростовом». Во-вторых, команда из Казахстана очень слабая, сзади вообще проходной двор.
Кстати, в среду в прямом эфире сначала посмотрел матч хоккейного «Спартака» с «Северсталью», а уж потом в записи включил футбол. Не зная результата!
Стартовый отрезок удручил. Я не о спартаковской атаке, а о защитниках, которые никуда не успевали. Единственное светлое пятно — Зобнин, вышедший на правом фланге обороны. Рад, что Абаскаль нашел ему место на поле. Уверен, на этой позиции Рома будет полезен, а в опорной зоне пусть играют Литвинов и Пруцев. Оба подвижные, креативные, пасуют только вперед.
Ну а с «Кайратом» спартаковцы в какой-то момент опомнились, добавили скоростей и смяли противника, забили шесть мячей. Могли даже больше наколотить. Но в РПЛ таких вольностей Соболеву, Зиньковскому и Промесу ждать точно не стоит. Еще меня настораживают вратари.
— Не вас одного.
— Недавно казалось, что у «Спартака» два равноценных голкипера — Селихов и Максименко. Оба надежные, спасающие. Но если на ленточке по-прежнему хороши, то от их игры ногами волосы дыбом.
Что за маниакальное желание устроить перепасовку с защитником, подпустив очень близко соперника? Зачем так рисковать? Это ж каждый раз как пилой по нервам! В итоге все оборачивается конфузом. В матче с «Зенитом» Селихов сделал подарок Клаудиньо. Теперь с «Ростовом» Максименко начудил. Если ребята не сделают выводов, скоро в клубе будет новый вратарь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5