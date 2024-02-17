Ряшенцев — о Селихове и Максименко: «Если на ленточке по-прежнему хороши, то от их игры ногами волосы дыбом»

Поэт, сценарист, автор легендарных кинохитов «Пора-пора-порадуемся», «Ланфрен-ланфра», «Не вешать нос, гардемарины!» и болельщик «Спартака» с 85-летним (!) стажем Юрий Ряшенцев в интервью «СЭ» оценил готовность красно-белых ко второй половине сезона.

— 2 марта «Спартак» проведет первый официальный матч в этом году — с «Зенитом». Тревожно?

— А когда было иначе? За «Спартак» всегда неспокойно. Из года в год ждешь, что придет тренер, который снимет эти тревоги. Но пока ничего не меняется. Сплошная нервотрепка!

Победой на турнире в Эмиратах и разгромом «Кайрата» я не обольщаюсь. Во-первых, еще свежи в памяти 0:3 с «Ростовом». Во-вторых, команда из Казахстана очень слабая, сзади вообще проходной двор.

Кстати, в среду в прямом эфире сначала посмотрел матч хоккейного «Спартака» с «Северсталью», а уж потом в записи включил футбол. Не зная результата!

Стартовый отрезок удручил. Я не о спартаковской атаке, а о защитниках, которые никуда не успевали. Единственное светлое пятно — Зобнин, вышедший на правом фланге обороны. Рад, что Абаскаль нашел ему место на поле. Уверен, на этой позиции Рома будет полезен, а в опорной зоне пусть играют Литвинов и Пруцев. Оба подвижные, креативные, пасуют только вперед.

Ну а с «Кайратом» спартаковцы в какой-то момент опомнились, добавили скоростей и смяли противника, забили шесть мячей. Могли даже больше наколотить. Но в РПЛ таких вольностей Соболеву, Зиньковскому и Промесу ждать точно не стоит. Еще меня настораживают вратари.

— Не вас одного.

— Недавно казалось, что у «Спартака» два равноценных голкипера — Селихов и Максименко. Оба надежные, спасающие. Но если на ленточке по-прежнему хороши, то от их игры ногами волосы дыбом.

Что за маниакальное желание устроить перепасовку с защитником, подпустив очень близко соперника? Зачем так рисковать? Это ж каждый раз как пилой по нервам! В итоге все оборачивается конфузом. В матче с «Зенитом» Селихов сделал подарок Клаудиньо. Теперь с «Ростовом» Максименко начудил. Если ребята не сделают выводов, скоро в клубе будет новый вратарь.