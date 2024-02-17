Экс-вратарь «Химок» Лантратов рассказал, за что благодарен Гогниеву

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассказал о своих взаимоотношениях с тренером Спартаком Гогниевым.

«Повторюсь, что сейчас нет смысла ворошить все, что было — это бессмысленно. С «Химками» у меня связано больше положительных воспоминаний, чем отрицательных. Гогниеву я тоже по-своему благодарен, разошлись мы нормально — он не стал вставлять палки в колеса и отпустил меня в «Локомотив», — приводит слова Лантратова Sport24.

28-летний футболист выступал за «Химки» с 2019 по 2023 года. Он сыграл за клуб 95 матчей во всех турнирах, пропустил 127 голов и 33 игры провел на ноль.