«Подарок на день рождения дочки от папы». Бывшая жена Аршавина получила требование о выселении из коттеджа

Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, в своем Instagram сообщила о том, что получила требование о выселении из коттеджа на горной улице в Петербурге вместе с двумя детьми. Съехать они должны до 1 марта. Само требование исходит от матери Аршавина, Татьяны Ивановны.

Казьмина назвала известие об этом подарком на день рождения дочки от папы и бабушки.

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года, в феврале у пары родилась дочь Есения, которой 11 февраля исполнится три года.

В июле 2019 года они развелись.

До этого Аршавин жил в гражданском браке с Юлией Барановской, с которой у него трое общих детей.