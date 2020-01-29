«Подарок на день рождения дочки от папы». Бывшая жена Аршавина получила требование о выселении из коттеджа
21:58
Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» и «Арсенала» Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, в своем Instagram сообщила о том, что получила требование о выселении из коттеджа на горной улице в Петербурге вместе с двумя детьми. Съехать они должны до 1 марта. Само требование исходит от матери Аршавина, Татьяны Ивановны.
Казьмина назвала известие об этом подарком на день рождения дочки от папы и бабушки.
Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года, в феврале у пары родилась дочь Есения, которой 11 февраля исполнится три года.
В июле 2019 года они развелись.
До этого Аршавин жил в гражданском браке с Юлией Барановской, с которой у него трое общих детей.
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