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«Под конец уже ухо, рука онемели». Дзюба рассказал, как разговаривал со Слуцким больше 4 часов

17:10
Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе рассказал о теплых отношениях с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Футболист и тренер неоднократно подкалывают друг друга в Instagram.

— Что там со Слуцким? Он звонит вам, когда грустно? Сергей Семак не ревнует?

— Нет, думаю, Сергей Богданович не ревнует, он сам в своих заботах. А со Слуцким мы созваниваемся, делимся эмоциями, переживаниями. Мы с ним большие друзья, я его обожаю.

— Опишите Слуцкого тремя словами.

— Умный, веселый, классный.

— Самый длинный телефонный разговор — когда он был и с кем?

— Из последних мой самый длинный разговор, наверное, со Слуцким — 4-5 часов. Под конец уже ухо, рука онемели, я уже не знал, как держать телефон. Можно было наушники надеть, конечно. Но это была уже ночь, идти там, греметь...

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-03-23-artem-dzyuba-mne-plokho-bez-futbola-ya-kayfuyu-ot-trenirovok-ne-mogu-bez-igr.htm

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