В «Химках» отреагировали на информацию о возможном уходе Набиуллина

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе Эльмира Набиуллина.

«У нас есть запросы от других клубов по ряду игроков. Мы должны все взвесить. Важна позиция нашего главного тренера, мы не можем нарушать его структуры игры. Но финансовая история тоже важна, бюджет мы раздувать не можем.

Важно эффективно распоряжаться ресурсами. Все наши игроки должны получать игровую практику. Будет экономически нецелесообразно содержать игроков, которые не попадают в состав", — сказал Терюшков «СЭ».

Действующий контракт Набиуллина с «Химками» действует до лета 2023 года.