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Колосков: «Станкович верит в Абену, доверяет ему — это не просто так»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком» в матче 12 тура РПЛ (3:0).

«В целом, «Спартак» проиграл по делу — «Краснодар» переиграл соперника, команда Мусаева была лучше подготовлена к этому матчу. С самого начала игры была видна разница в подготовке, но позже и у «Спартака» появились шансы. Просто они не смогли их реализовать. Абена? Да, он много ошибался. Но Станкович верит в него, доверяет ему — значит, что-то знает, видит потенциал. Это не просто так», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

«Краснодар» с 30 очками лидирует в турнирной твблице чемпионата России. «Спартак» (19) располагается на шестой позиции.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
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