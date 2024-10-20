Колосков: «Станкович верит в Абену, доверяет ему — это не просто так»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком» в матче 12 тура РПЛ (3:0).

«В целом, «Спартак» проиграл по делу — «Краснодар» переиграл соперника, команда Мусаева была лучше подготовлена к этому матчу. С самого начала игры была видна разница в подготовке, но позже и у «Спартака» появились шансы. Просто они не смогли их реализовать. Абена? Да, он много ошибался. Но Станкович верит в него, доверяет ему — значит, что-то знает, видит потенциал. Это не просто так», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

«Краснодар» с 30 очками лидирует в турнирной твблице чемпионата России. «Спартак» (19) располагается на шестой позиции.