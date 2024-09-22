Жуков назвал игру «Спартака» в этом сезоне неровной: «Хорошие матчи чередуются со средними»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии «СЭ» оценил результаты красно-белых в этом сезоне.

«Игра «Спартака» в этом сезоне неровная. Хорошие матчи чередуются со средними. Две игры против «Динамо» Махачкала получились неудачными. Конечно, «Спартак» прибавил в этом сезоне, состав стал лучше, качественнее стала его глубина», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после 8 матчей занимает промежуточное пятое место, набрав 15 очков. В 9-м утре красно-белые примут на своем поле «Динамо». Матч пройдет 22 сентября, начало — в 16:30 по московскому времени.