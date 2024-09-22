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Сегодня, 11:27

Мостовой рассказал, когда сможет пройти стажировку в «Спартаке» у Станковича

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о прохождении стажировки в штабе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«На матче звезд перебросились фразами со Станковичем. Все зависит от календаря. У них выезда, игры. Я же свободный человек. Посмотрим, как лучше сделать. Нужно же приехать на базу, посмотреть тренировки», — сказал Мостовой «СЭ».

После 8-ми туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре команда Станковича сыграет с московским «Динамо» 22 сентября, начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Александр Мостовой
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
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 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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