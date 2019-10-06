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Почему Зелимхан Бакаев не попал в состав «Спартака»?

18:10
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не попал в основной состав красно-белых на матч 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» по показаниям медицинского штаба.

Это ситуация аналогична той, что была у капитана красно-белых Георгия Джикии перед матчем чемпионата с «Уфой».

Отметим, что Джикия, в свою очередь, сегодня выйдет с микротравмой — отеком мыщцы.

Ребров, Ананидзе и Умяров — в старте «Спартака» на матч с «Краснодаром» //
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Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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