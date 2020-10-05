Почему Турбин показал второе предупреждение Норманну? Мнение арбитра ФИФА Николаева

Судья ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Ростов» (4:2), после которого за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Матиас Норманн.

— Чтобы точно понять произошедшее, нужно находиться в гуще событий, поэтому лучше всех на этот вопрос ответит сам Турбин, — считает Николаев. — По трансляции мы увидели, как Нобоа с двух ног прыгает и пытается сыграть в мяч, но болезненно попадает в Норманна. Прекрасно понимаю естественную реакцию футболиста после такого нарушения. Для меня остается загадкой, за что получил желтую карточку человек, которому Нобоа мог нанести серьезную травму. Естественно, после такого нарушения эмоции футболистов были на пределе. Многие говорят, что норвежец оказался зачинщиком какой-то массовой конфронтации, но ее трудно увидеть, ведь он не касался Нобоа. Просто хотел выяснить отношения, но партнеры и судья не дали этого сделать. По всем футбольным канонам и духу игры предупреждения не должно было быть.

— Эквадорец заслуживал предупреждения или удаления?

— Момент пограничный. Можно согласиться с желтой карточкой. До удаления удар не дотягивает по скорости и месту попадания. (Евгений Белоусов)