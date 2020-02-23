Почему Семину никого не приобрели? Отвечает бывший президент «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение о том, почему клуб никого не приобрел этой зимой, и предположил, какое будущее ждет главного тренера команды Юрия Семина.

— Я предполагал, что «Локомотив» не усилится этой зимой, — заметил Наумов.

— Почему?

— Совет директоров клуба неоднократно давал понять, что нынешнее финансовое положение не позволяет активно работать на трансферном рынке. В принципе, была небольшая надежда, что кого-то возьмут в аренду, недорого. Но ничего не получилось. И «Локомотив», надо признать, сейчас в непростом положении.

— Верна ли точка зрения, что руководство клуба решило никого не приобретать Юрию Семину, чтобы снизить его шансы остаться летом на своем посту?

— Даже если у Семина натянутые отношения с менеджментом клуба, это не повод ослаблять команду. Вряд ли руководство из-за недопонимания с тренером умышленно пошло на то, чтобы специально никого не покупать. Нет, конечно! Просто сегодня у «Локомотива» нет объективных возможностей кого-то приобрести. Дело и в финансовом фейр-плей, и в том, что РЖД, видимо, не может выделить средства на трансферы. Вот это и есть главные причины.

— Но ведь «Локо», например, сэкономил на зарплате Федора Смолова.

— Все равно тяжело. Забивной нападающий, который сейчас остро нужен команде, — всегда недешевое удовольствие. К тому же и защита требует обновления. Много возрастных исполнителей. Я не искал бы каких-то теорий заговора против Семина. Хотя и говорят про его непростые отношения с Василием Кикнадзе, не верю, что клуб таким образом как-то выдавливает тренера. Ну хорошо, добьются они, допустим, его ухода. И что дальше? Придет новый специалист и станет лучше ? Нет. (Виталий Айрапетов)

Семина подставили, или у «Локо» нет денег на покупки?