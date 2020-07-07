Почему «Арсенал» проиграл «Крыльям». Объяснение тренера команды
И.о. главного тренера тульского «Арсенала» Сергей Подпалый после домашнего матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (2:4) обратил внимание на индивидуальные ошибки своей команды при игре в обороне. Также он подчеркнул: установки отдать инициативу сопернику после раннего гола не было.
Туляки повели после гола Александра Денисова, самарцы отыгрались перед перерывом, а во втором тайме довели счет до разгромного. Только после этого Евгений Луценко провел еще один мяч хозяев — бомбардир отличился в 14-й раз в чемпионате, у лидера гонки Артема Дзюбы из «Зенита» — 16 точных ударов.
- После раннего гола команда низко села в оборону. Почему? — вопрос Подпалому.
— Такой задачи не было. Наоборот на установке был разговор, что дома нужно сыграть понаглее, постараться быстро забить — что и сделали. К сожалению, после этого ребята, не скажу, что испугались, но сели, дали очень много свободы. В чем вижу проблему — «Крылья» играли свободно, из-за этого получили преимущество. Мы пропустили три гола со стандартов — это, конечно, многовато.
— Что скажете о вышедшем в стартовом составе Хлусевиче, игра которого приятно удивила многих?
— Он здорово брал игру на себя, отрабатывал на бровке. Да, у него есть проблемы в обороне, их еще многовато. Но на атаку сыграл очень хорошо. Видно, что у парня есть желание — он даже сейчас в раздевалке подходил с вопросами, как и что. Разберем моменты.
— Гол Лысцова перед перерывом, когда не так много игроков «Крыльев» пришли на угловой, а он остался один, — что это было?
— Проблема. Все обозначили, все рассказали — где и кто по позициям и с кем будет играть. Будем разбираться. Это чисто индивидуальные ошибки, невнимательность. Посмотрим, кто был виноват, чей игрок забивал. Много пропустили со стандартов.
— Команда смогла включиться активно в концовке. Как вам ее физическая форма в плотном графике?
— Думаю, состояние нормальное. Но сказывается, что три игры за неделю в такую жару. Это тяжеловато. Сейчас с «Тамбовом» сыграем через три на четвертый — надеюсь, за выходной ребята отдохнут и наберутся сил. Постараемся в последней домашней игре сезона добиться положительного результата. (Артем Агапов)