«Победа!» Эмоции Зобнина после дерби «Спартак» — ЦСКА
09:36
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин опубликовал новую фотографию в своем Instagram после победы над ЦСКА (2:1). 25-летний российский футболист поздравил фанатов красно-белых.
«Победа!» — подписал фото Зобнин.
Зобнин отыграл весь матч против ЦСКА.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи