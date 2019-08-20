Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин опубликовал новую фотографию в своем Instagram после победы над ЦСКА (2:1). 25-летний российский футболист поздравил фанатов красно-белых.

«Победа!» — подписал фото Зобнин.

Зобнин отыграл весь матч против ЦСКА.

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