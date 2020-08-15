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«Плотно играть в обороне и контратаковать». Алексей Миранчук назвал установку на игру с «Краснодаром»

21:23
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, ставший автором победного гола в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0), подчеркнул: железнодорожники выполнили установку на эту встречу.

— Матч получился тяжелым. Как оцените игру команды и свою игру?

— Матч был действительно тяжелым. «Краснодар» хорошо двигается и владеет мячом. Но мы выполнили установку и сыграли так, как и договаривались.

— В чем была установка?

— Плотно играть в обороне и контратаковать. Выбегали неплохо, но не доводили контратаки до завершения. Есть куда стремиться. (Официальный сайт «Локомотив»)

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22568

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