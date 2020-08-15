«Плотно играть в обороне и контратаковать». Алексей Миранчук назвал установку на игру с «Краснодаром»
21:23
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, ставший автором победного гола в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0), подчеркнул: железнодорожники выполнили установку на эту встречу.
— Матч получился тяжелым. Как оцените игру команды и свою игру?
— Матч был действительно тяжелым. «Краснодар» хорошо двигается и владеет мячом. Но мы выполнили установку и сыграли так, как и договаривались.
— В чем была установка?
— Плотно играть в обороне и контратаковать. Выбегали неплохо, но не доводили контратаки до завершения. Есть куда стремиться. (Официальный сайт «Локомотив»)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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