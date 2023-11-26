ФИФА из-за санкций не отправляет деньги за выступления игроков РПЛ на ЧМ-2022

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что ФИФА не отправила деньги за участие игроков РПЛ в чемпионате мира-2022, который проходил в Катаре.

ФИФА выплачивает деньги всем клубам, за которые футболисты, выступавшие на чемпионате мира, играли за два года, предшествующие турниру.

«Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями», — цитирует Митрофанова ТАСС.

На ЧМ-2022 выступали экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен (Хорватия), полузащитник «Динамо» Муми Нгамале (Камерун) и бывший защитник бело-голубых Гильермо Варела, экс-игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк (Польша) и бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.