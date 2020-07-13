Пиво вернется на стадионы не раньше конца 2020 года

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» рассказал, когда стоит ожидать возвращения пива на стадионы.

— Из-за ситуации с коронавирусом возвращение пива на стадионы задержится?

— Трудно сказать. Проблема не столько в коронавирусе, сколько в том, что сейчас очень много правительственных законопроектов, в том числе те, которые связаны с реализацией конституции. Думаю, все остальное могут отодвинуть на второй план. Возвращение пива на стадионы не является приоритетным законопроектом, чтобы успеть принять его в эту сессию. У нас до ее окончания фактически останется одна неделя.

— То есть в эту сессию уже не получится?

— В понедельник мы будем стараться что-то сделать, но боюсь, что в эту сессию уже маловероятно.

— Когда планируете решить этот вопрос?

— Осенью, в сентябре.

— То есть алкоголь появится на спортивных мероприятиях только во второй части следующего сезона?

— Законопроект вступает в силу безотносительно календаря сезона. Это может произойти сразу после его опубликования и подписания президентом. Тогда уже с какого-нибудь 10-11 тура пиво вернется. Просто инфраструктуре на стадионах тоже нужно будет время, чтобы подготовиться. То, что сегодня закон приняли, не означает, что завтра вам начнут пиво продавать на матчах. Пройдет время, пока все эти бумажки подпишут. При благополучном исходе к новому году все будет завершено.

Продажа пива на футбольных матчах в России запрещена с 2005 года. В конце прошлого года депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу алкогольного напитка на стадионах.(Севастиан Терлецкий)