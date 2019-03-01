04:53 | Футбол — РПЛ

Питер Одемвингие: "Локомотив" должен реабилитироваться за неудачи в Лиге чемпионов"

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Экс-нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие рассчитывает, что его бывшая команда сможет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов. В первом официальном матче после зимнего перерыва красно-зеленые сыграют с "Крыльями Советов".

– "Локомотив" неважно выступил в Лиге чемпионов осенью и должен реабилитироваться за эти неудачи перед болельщиками, – цитируют "Известия" Одемвингие. – Команде надо хорошо выступать во второй части сезона, чтобы вновь пробиться в самый престижный клубный турнир Европы и попробовать свои силы там еще раз. Чтобы высоко подняться в турнирной таблице, необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр сезона.

"Локомотив" – "Крылья Советов": чемпионат России, 2 марта 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)

Дополнительная информация

https://iz.ru/851164/sevastian-terletckii/zamorit-bychka-u-spartaka-est-shans-vernutsia-v-chempionskuiu-gonku

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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