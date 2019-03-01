Питер Одемвингие: "Локомотив" должен реабилитироваться за неудачи в Лиге чемпионов"

Экс-нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие рассчитывает, что его бывшая команда сможет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов. В первом официальном матче после зимнего перерыва красно-зеленые сыграют с "Крыльями Советов".

– "Локомотив" неважно выступил в Лиге чемпионов осенью и должен реабилитироваться за эти неудачи перед болельщиками, – цитируют "Известия" Одемвингие. – Команде надо хорошо выступать во второй части сезона, чтобы вновь пробиться в самый престижный клубный турнир Европы и попробовать свои силы там еще раз. Чтобы высоко подняться в турнирной таблице, необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр сезона.

"Локомотив" – "Крылья Советов": чемпионат России, 2 марта 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)