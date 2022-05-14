«Уфа» — «Арсенал»: Агаларов вывел хозяев вперед

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов отличился в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Он вывел хозяев поля вперед — 2:1.

Агаларов забил 19-й гол в нынешнем сезоне и сохраняет лидерство в списке бомбардиров.

Если матч закончится с таким счетом, то туляки вылетают из РПЛ.